Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

¿Quién no se emocionó con una batalla de Goku, cantó alguna canción de Pokémon o se sintió parte de alguna aventura de One Piece? Esas melodías que acompañaron a varias generaciones ahora tendrán una nueva versión, con el sonido de una orquesta en vivo.

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica llevará al Teatro Popular Melico Salazar un concierto dedicado a algunos de los universos más reconocidos del anime, con un repertorio que incluirá producciones como Dragon Ball, Pokémon, One Piece, Attack on Titan y Evangelion.

Foto: Cortesía

El espectáculo será el sábado 10 de octubre, a las 8 p. m., y el domingo 11 de octubre, a las 4 p. m., en un encuentro que promete combinar nostalgia, emoción y la fuerza de las grandes interpretaciones orquestales.

De las batallas a las canciones que emocionan

El concierto recorrerá diferentes atmósferas del anime, desde las escenas de acción y aventura hasta aquellos momentos que conectaron emocionalmente con los espectadores.

La interpretación vocal estará a cargo de Pamela Cisneros, Ariel Josué Campos y Eduardo Aguirre, quienes acompañarán a la agrupación en este recorrido musical por historias que trascendieron la pantalla.

Para Marvin Araya, director de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, uno de los atractivos del repertorio está en la variedad de estilos y emociones que ofrece.

Foto: Cortesía

“Detrás de cada una de estas producciones existe una música extraordinaria, con diferentes estilos, colores y emociones. Eso nos permite construir un programa muy dinámico y llevar al público desde la aventura y la acción hasta momentos mucho más emotivos”, explicó Araya.

Un reencuentro con la infancia… y con nuevas generaciones

Más allá de las historias y sus personajes, las bandas sonoras del anime se convirtieron en parte de los recuerdos de millones de seguidores. Desde los enfrentamientos de Dragon Ball hasta las aventuras de One Piece, muchas de estas melodías quedaron ligadas a momentos que marcaron a sus espectadores.

Entradas para el concierto de anime

Las funciones se realizarán en el Teatro Popular Melico Salazar en las siguientes fechas:

Sábado 10 de octubre: 8 p. m.

Domingo 11 de octubre: 4 p. m.

Las entradas ya están disponibles a través de Publitickets: www.publitickets.com .