Oro y bronce agrandan el medallero tico en Dominicana

Santo Domingo, República Dominicana. – El taekwondo volvió a convertirse en una de las principales fuentes de alegrías para Costa Rica durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de una destacada actuación que dejó como saldo una medalla de oro y otra de bronce para la delegación nacional.

La figura de la jornada fue Jaycee Basset, quien se consagró campeona en la división de los 46 kilogramos tras imponerse con autoridad a la mexicana Fernanda Hernández. La costarricense dominó la final de principio a fin y selló una victoria por 2-0, resultado que le permitió conquistar el primer título dorado para el país en la presente edición de las justas regionales.

Laura Sancho celebra su tercer lugar.

Basset exhibió un combate inteligente y efectivo, controlando las acciones frente a una rival de gran nivel y confirmando el excelente momento que atraviesa dentro del taekwondo centroamericano y del Caribe.

Con apenas 18 años Bassett viene con un reciente historial lleno de gloria. Se impuso en el Campeonato Panamericano G4 de Río de Janeiro 2026, pero además se llevó el título en el Canada Open 2026 y participó en el Grand Prix de Roma. Este es uno de los certámenes más exigentes del circuito mundial. Ella fue la única representante centroamericana. Para el año 2024 fue la subcampeona mundial juvenil. Ha venido paso a paso pero muy firme.

La celebración costarricense continuó con Laura Sancho, quien logró subir al podio al quedarse con la medalla de bronce en la categoría de los 53 kilogramos.

En la disputa por el tercer lugar, la nacional derrotó 2-1 a la nicaragüense Erika Narváez, cerrando una participación de gran nivel y aportando una nueva presea para la representación tricolor.

Con estos resultados, el taekwondo reafirma su condición como una de las disciplinas más exitosas para Costa Rica en Santo Domingo 2026.