Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Orlando Sinclair expresó su satisfacción por volver a anotar con el Deportivo Saprissa, luego de varios partidos sin ser titular. Agradeció el respaldo del técnico Vladimir Quesada, quien le ha dado continuidad con dos partidos desde el arranque. “Es difícil entrar solo 15 o 20 minutos, pero ahora el profe me dio la confianza y gracias a Dios pudimos responder dentro de la cancha”, comentó el atacante.

El jugador también respondió a las críticas por su rendimiento, señalando que muchas veces no se toma en cuenta la falta de minutos. “La gente y los periodistas hablan mucho, pero no se fijan en eso. Creo que llevo 3 asistencias y 2 goles en pocos minutos”, recalcó.

Sobre los jóvenes del plantel como Marcos Escoe, Sinclair pidió paciencia y respaldo. Aseguró que la presión de la afición es fuerte, pero que estas experiencias servirán para su crecimiento. “A la mayoría nos ha pasado. Si él se esfuerza al máximo, le van a salir las cosas tarde o temprano”, afirmó, convencido de que el equipo mejorará sus números en las próximas jornadas.