Tras confirmar su separación en junio, el actor británico Orlando Bloom rompió el silencio sobre la etapa que vive actualmente con la cantante Katy Perry, marcada por el respeto mutuo y la dedicación total a la crianza de su hija en común.

Durante una conversación reciente en el programa Today, el actor británico fue consultado sobre cómo se encuentra después de su ruptura con la cantante.

“Estoy genial. Estoy muy agradecido. Tenemos una hija hermosa. ¿Sabes cuando dejas todo en el campo como lo hice yo en esta película? Me siento agradecido por todo porque lo dejé todo”, compartió el artista.

El intérprete dejó claro que la relación con Katy continúa siendo cercana y afectuosa, especialmente por el lazo que comparten con su pequeña.

Leer más: Katy Perry y la novia de Jeff Bezos viajan al espacio.

“Estamos geniales. Vamos a estar geniales. Nada más que amor”, agregó con tranquilidad y optimismo.

Personas cercanas a la expareja aseguran que ambos están profundamente comprometidos con brindar un entorno estable y lleno de cariño a su hija.

Incluso después de haber anunciado su separación, han sido vistos juntos en actividades familiares, demostrando que su vínculo como padres sigue fuerte y unido.