Orlando Aguirre defiende procedimiento de selección de candidatos a magistrados

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, defendió el procedimiento utilizado por el Poder Judicial para seleccionar a los candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional y aseguró que las nóminas se conforman bajo criterios de idoneidad.

Durante una audiencia ante la Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, Aguirre afirmó que la intención de la Corte es remitir a las personas mejor calificadas para que los diputados realicen la elección correspondiente.

“Con relación a las nóminas lo que pretendemos es escoger a las mejores personas, que tengan más idoneidad. Nosotros aportamos estas listas para que ustedes puedan seleccionar con base al principio de idoneidad”, señaló Aguirre.

Las declaraciones se dieron durante un intercambio con la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, quien cuestionó que los diputados tengan que votar reiteradamente una nómina sobre la cual no existe consenso.

Cabe señalar que, horas más tarde, Jiménez emitió una resolución para devolver la nómina de candidatos y pidiéndole al Poder Judicial que envíe una lista completa de 24 aspirantes.

Foto: Asamblea Legislativa.

“No le parece a usted que si la mayoría de los diputados no estamos de acuerdo con una nómina que ustedes envían tenemos que votarla infinitas veces. Le parece que si los diputados, que fuimos designados por los costarricenses, tenemos una postura clara y decimos que no nos parece esta nómina que nos envió. ¿Para quién sería la responsabilidad, de nosotros como Asamblea Legislativa, de ustedes como Corte Suprema de Justicia o sería solidaria la respuesta”, señaló Jiménez.

Aguirre respondió que tanto la Corte como el Congreso deben cumplir las competencias que les asigna la Constitución Política. Agregó que existen antecedentes en los que la Asamblea devolvió una nómina y posteriormente la Corte conoció esa decisión.

El magistrado presidente de la CSJ, Orlando Aguirre. Foto: Asamblea Legislativa.

“Creo que es un problema de cumplimiento de competencias que están establecidas en la Constitución. Por supuesto puede haber casos en que la Asamblea ha devuelto y la Corte es que ha conocido ese pronunciamiento y lo devolvió a esta Sala. Creo que es un problema de responsabilidad en el cumplimiento de las competencias que la Constitución nos ha dado”, dijo Aguirre.

Jiménez insistió en que los legisladores cuentan con la potestad discrecional de determinar si los candidatos remitidos por el Poder Judicial cumplen con sus expectativas.

“Si nosotros no elegimos, no estamos obligados a que nos gusten o nos parezcan. Nosotros tenemos las justificaciones que no necesariamente les van a gustar a ustedes. Así las cosas, tenemos la potestad discrecional de decir si nos parece o no”, añadió Jiménez.

La jerarca legislativa rechazó que la responsabilidad por la falta de nombramientos recaiga únicamente sobre la Asamblea Legislativa.

“Es claro que la Corte no tiene responsabilidad, sino que la responsabilidad nos la están achacando. Nos están obligando a que nos guste lo que a ellos les gusta”, concluyó Jiménez.

Aguirre también tuvo un intercambio con el diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Antonio Barzuna, quien le consultó si la nómina enviada por el Poder Judicial contribuiría a disminuir la mora judicial.

No se pudo enviar lista de 24

Por su parte, el legislador oficialista Ariel Mora cuestionó por qué la Corte remitió una lista de 18 candidatos y no de 24. Aguirre explicó que el concurso no contó con suficientes participantes que cumplieran las condiciones requeridas.

“Se enviaron 18 porque no fue posible enviar los 24 con base en el concurso que se hizo. ¿Cómo vamos a mandar 24 si las personas que participaron no dan para eso? Si el concurso da se pueden enviar”, manifestó Aguirre.