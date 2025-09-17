Un hombre mató a balazos a otra persona que lo atacó a tubazos dentro de un local en la Avenida Central en San José.

En apariencia, la víctima sería una persona en condición de calle, quien preliminarmente entró a un antiguo hotel y empezó a hacer destrozos.

Los hechos se dieron la madrugada de este miércoles dentro de un inmueble ubicado entre avenidas 3 y 5, calle 0, en San José.

“Aparentemente, se encontraba realizando destrozos en el sitio, por lo que en apariencia el oriental, propietario del inmueble le pide que no continúe, que se vaya del lugar y aparentemente el ahora fallecido lo atacó con un tubo, golpeándolo en varias ocasiones, por lo que es en ese momento que aparentemente el Oriental se defiende con un arma de fuego y lo impacta”, agregó el OIJ.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el fallecido aún no ha sido identificado y que presentaba heridas de proyectil en la pantorrilla, el cuello y el tórax.

Los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios atendieron la escena y realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

“De acuerdo a la versión preliminar, estas instalaciones pertenecen a un masculino oriental, siendo que el mismo aparentemente había instalado algún tipo de alarma cuando la misma se le activó”, indicó el OIJ.

El hombre murió en el sitio, mientras que el propietario del inmueble se trasladó por sus propios medios a un centro médico en San José, pues presentaba heridas producto del ataque con el tubo.

El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer con exactitud los hechos que mediaron en el homicidio.