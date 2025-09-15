Este lunes, la Concacaf dio a conocer los nominados a Jugador del Año de la temporada 2024/25. Entre los nombres destaca el de Manfred Ugalde, quien es el único futbolista costarricense y centroamericano en la lista.

“Ugalde lideró a la Selección Nacional de Costa Rica con siete goles en 13 partidos. Su capacidad goleadora se trasladó a la Premier League de Rusia, donde se consagró como máximo anotador con 17 goles, la mayor cifra registrada por un jugador de Concacaf en la historia de la competición”, destacó la Concacaf en un comunicado.

Ugalde competirá por este galardón individual junto a Jonathan David y los mexicanos Edson Álvarez, Ángel Sepúlveda y Raúl Jiménez. El ganador será elegido mediante la votación de cada entrenador de las selecciones nacionales masculinas de las Asociaciones Miembro de Concacaf.

Así como por el voto de cada capitán de dichas selecciones y un voto conjunto de los nueve representantes de los medios de comunicación de la región. Cabe destacar que los aficonados también podrán votar mediante la plataforma www.concacaf.com/es/premios.

El período de votación para los aficionados concluirá el 30 de septiembre de 2025.

Por otra parte, Concacaf también informó que el gol de Francisco Calvo ante Guatemala por Liga de Naciones, fue nominado a mejor gol del año. Ahí competirá ante nombres como Lionel Messi y Raúl Jiménez.

