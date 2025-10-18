La ciclista costarricense Gloriana Quesada escribió una página dorada para el deporte nacional al conquistar la medalla de oro en la prueba contrarreloj individual de los Juegos Centroamericanos. Con un tiempo de 32:46.94, la tica se impuso con autoridad y subió a lo más alto del podio.
“Gracias a todo el país por estar atentos. Me siento supercontenta de poderle dar una medalla a Costa Rica en estos juegos Centroamericanos. Pero bueno, esto no termina aquí”, expresó la nacional.
Con esta actuación, Quesada se consagra como la mejor ciclista de Centroamérica, demostrando su gran nivel y consolidando a Costa Rica como una potencia regional en el ciclismo femenino.
Ademas, Milagro Mena también logró subirse al podio al obtener la medalla de bronce, completando así una jornada histórica para el ciclismo costarricense en territorio guatemalteco.