(Tilburg, Países Bajos) Personas se reunieron “como una familia” este fin de semana en la ciudad sureña de Tilburg, en los Países Bajos, para su festival más grande.

El festival, conocido como “Roodharigendag” o Día de los Pelirrojos, inició hace 20 años y ahora atrae a participantes de más de 80 países durante 3 días de actividades.

“Llevo viniendo 15 años, y la primera vez que llegué fue solo para ver cómo se sentía no destacar en medio de una multitud”, contó Luna Bakker, de 29 años, trabajadora social.

“Y luego conocí a toda esta gente increíble, y ahora simplemente se siente como una familia. Nos reunimos cada año”.

Varios asistentes al festival dijeron a AFP que en el pasado habían sufrido acoso o discriminación por su cabello rojo.

“Me han hecho mucho bullying en mi vida”, dijo Liam, un conductor de camión de 24 años que prefirió no dar su apellido.

“Así que lo siento mucho. Creo que, en general, me ha hecho más fuerte como persona, pero definitivamente no siempre es una experiencia agradable”.

Daniel Smith, de 37 años, viajó desde Estados Unidos.

“Oh, cuando era niño me molestaban muchísimo”, dijo a AFP.

“De pequeños solemos recibir muchas burlas. Pero cuando vas creciendo, todos te dicen: ‘Oh, tu cabello es tan hermoso, eres tan guapo/a’”.

El evento comenzó en 2005, cuando el pintor aficionado holandés Bart Rouwenhorst, que en realidad es rubio, publicó un anuncio en el periódico Brabants Dagblad buscando 15 modelos pelirrojas.

Para su sorpresa, recibió unas 150 respuestas y sugirió que las voluntarias posaran para una foto grupal. Rouwenhorst es ahora el director del festival.

Esa foto se ha convertido desde entonces en una tradición anual y sigue siendo la única parte del festival reservada exclusivamente a pelirrojos naturales.

El resto del programa está abierto a todo público e incluye clases de yoga, sesiones de maquillaje y sesiones fotográficas.

Según los organizadores, en años anteriores los participantes han tenido edades que van desde apenas 2 semanas hasta 85 años.