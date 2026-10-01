Organismo pide frenar la apertura del centro carcelario CACCO

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) solicitó formalmente que el Centro de Alta Contención (CACCO) no entre en funcionamiento, al advertir que su apertura constituye un riesgo para el sistema carcelario y el Estado de derecho.

De acuerdo con el organismo, la instalación carece de una normativa técnica y jurídica robusta que regule los parámetros de ingreso, permanencia y custodia de los reclusos. Asimismo, el ente enfatizó la necesidad de normar el centro para prohibir expresamente las injerencias políticas, la discriminación, la estigmatización y los criterios arbitrarios en la asignación de privados de libertad.

Traslados al CACCO sin debido proceso

La solicitud surge tras la publicación de un video grabado por el Ministerio de Justicia y Paz durante una visita al CAI 26 de Julio, en Puntarenas. En la pieza audiovisual, las autoridades sugirieron el traslado inmediato de internos hacia el Circuito de Alta Contención y posteriormente al CACCO.

El MNPT alertó que la narrativa del video transmite la ejecución de reubicaciones carcelarias de forma inmediata, al margen de los canales administrativos correspondientes y sin asegurar las garantías del debido proceso.

Sobre este punto, la Defensoría de los Habitantes coincidió en que el envío de reclusos a recintos de máxima seguridad no puede responder al arbitrio ni al impulso de una autoridad política.

Exposición pública y seguridad penitenciaria

Ambas instituciones condenaron además las actuaciones registradas en el material difundido, las cuales incluyeron gritos, mofas, humillación pública y colocación forzada de personas en el suelo.

El MNPT recalcó que el hostigamiento y la provocación desde la alta jerarquía ministerial no construyen seguridad penitenciaria, sino que introducen claros factores de desestabilización en las cárceles. El órgano concluyó que la lucha contra la criminalidad debe respetar los límites internacionales que prohíben de forma absoluta los tratos crueles, inhumanos y degradantes.