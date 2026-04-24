Organismo internacional señala “avances autoritarios” en América

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre un deterioro sostenido de la libertad de prensa en las Américas, en un contexto que, según su informe, refleja un avance autoritario en distintos países del continente.

La SIP señaló que el ejercicio periodístico enfrenta restricciones crecientes, como “censura, persecución judicial, agresiones físicas, hostigamiento digital y restricciones al acceso a la información pública“, configurando un entorno adverso para los medios de comunicación.

El organismo advirtió que estos patrones evidencian “graves retrocesos y avances autoritarios en las Américas“.

En Costa Rica

En el caso de Costa Rica, el informe hace referencia directa al presidente Rodrigo Chaves Robles y al clima de confrontación con la prensa.

La SIP señala que “el presidente Rodrigo Chaves ha mantenido un discurso estigmatizante contra medios y periodistas críticos“, lo que, según el documento, incide en el ambiente en que se desarrolla el ejercicio periodístico.

Asimismo, el organismo advierte que estas acciones se enmarcan en un contexto más amplio donde “se observa una tendencia preocupante hacia la deslegitimación de la prensa independiente”, lo que podría afectar garantías democráticas. En ese sentido, la SIP incluye a Costa Rica dentro de los países donde se identifican señales de comportamiento autoritario.

A nivel regional, el informe detalla que prácticas como el uso del aparato estatal para presionar a medios, la estigmatización desde el poder y las limitaciones al acceso a la información forman parte de este patrón.

La SIP sostiene que estos elementos configuran un escenario de retrocesos en la libertad de expresión, asociados a dinámicas de avance autoritario en el continente.

Avances “autoritarios” por país

Costa Rica

Evolución: Persistió el discurso hostil del presidente Rodrigo Chaves y la manipulación de pauta oficial.

Persistió el discurso hostil del presidente Rodrigo Chaves y la manipulación de pauta oficial. Nuevos desarrollos: Chaves descalificó a la Sala Constitucional tras fallar en contra de una licitación de radiofrecuencias que no contemplaba el pluralismo. Se documentaron casos de destrucción de equipo periodístico por la Fuerza Pública. Como aspecto positivo, la Asamblea Legislativa aprobó derogar los artículos de la Ley de Imprenta que penaban con cárcel la difamación, aunque persisten multas.

Nicaragua

Evolución: Desmantelamiento casi total detectado previamente.

Desmantelamiento casi total detectado previamente. Nuevos desarrollos: Extensión de la vigilancia policial a periodistas retirados (ciudad por cárcel) y desapariciones forzadas de periodistas como Fabiola Tercero, quien fue posteriormente exhibida en televisión estatal. Censura digital agravada bloqueando todos los sitios con dominio “.ni” y financiando granjas de troles para hostigar al exilio.

Colombia

Evolución: Continuó el discurso estigmatizante del presidente Gustavo Petro en la red social X, lo que ha legitimado ataques en diferentes regiones.

Continuó el discurso estigmatizante del presidente Gustavo Petro en la red social X, lo que ha legitimado ataques en diferentes regiones. Nuevos desarrollos: El ejercicio periodístico en zonas rurales sigue siendo de riesgo mortal. Periodistas de medios como Proclama del Pacífico o Al Día Noticias en Cauca y Putumayo fueron amenazados de muerte o declarados objetivos militares por grupos armados y el crimen organizado.

Estados Unidos

Evolución: La retórica anti-prensa de Donald Trump y las amenazas regulatorias se han materializado en acciones del Poder Ejecutivo.

La retórica anti-prensa de Donald Trump y las amenazas regulatorias se han materializado en acciones del Poder Ejecutivo. Nuevos desarrollos: Medida sin precedentes: el allanamiento y requisa por el FBI en el domicilio de la periodista Hannah Natanson (The Washington Post), vulnerando la protección de fuentes en un caso de filtraciones. Ataques desmedidos de autoridades federales a la prensa durante protestas migratorias en la “Operación Metro Surge”. La FCC emprendió acciones disciplinarias motivadas políticamente contra programas de opinión críticos, y el Pentágono modificó regulaciones para revocar arbitrariamente credenciales de prensa.

México

Evolución: El acoso judicial y el hostigamiento perduran, ignorando las declaraciones gubernamentales de que no existe censura.

El acoso judicial y el hostigamiento perduran, ignorando las declaraciones gubernamentales de que no existe censura. Nuevos desarrollos: Alta violencia letal ratificada por los asesinatos de Miguel Ángel Beltrán y Carlos Castro. Gobiernos estatales, como el de Campeche, han instrumentalizado al Ministerio Público para intimidar a medios exigiendo datos de editores por publicaciones críticas. La distribución de pauta publicitaria oficial mantiene altos niveles de concentración y opacidad.

Argentina