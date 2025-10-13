Oficiales de la Fuerza Pública en Crucitas de Cutris, frontera norte, localizaron un revólver calibre 38 y 5 municiones en el cerro Fortuna, después de que individuos desconocidos dispararan contra ellos durante un operativo.

El descubrimiento del arma se produjo tras un incidente registrado la noche del sábado.

El ataque ocurrió mientras los oficiales realizaban un patrullaje enfocado específicamente en el combate de la minería ilegal.

Los miembros de la Fuerza Pública notaron la presencia de oreros en el lugar y les ordenaron detenerse.

Los sospechosos optaron por disparar contra los oficiales, para luego introducirse en la vegetación y huir.

El revólver calibre 38 fue encontrado en el sitio, abandonado por los atacantes durante su escape.

A pesar del enfrentamiento armado, ninguno de los miembros de la Fuerza Pública resultó herido.