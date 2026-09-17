Ordenan repetir juicio del caso de Kristel y Nahomy

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El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó realizar un nuevo juicio en el caso por los homicidios de Kristel Patricia Aguilar Ortiz y Nahomy Ramírez Jiménez, ocurridos en Limón en febrero de 2023.
La decisión se tomó luego de declarar con lugar un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y anular prácticamente la totalidad de la sentencia dictada en mayo anterior contra dos hombres de apellidos Venegas Porras y Vanegas Sánchez.
En aquella resolución, ambos habían sido absueltos de dos delitos de homicidio calificado mediante la aplicación del principio de duda. Sin embargo, Vanegas fue condenado a seis años de prisión por dos delitos de favorecimiento real.
Ahora, con la decisión de los jueces de apelación, deberá discutirse nuevamente la totalidad de los hechos atribuidos penalmente a ambos imputados para determinar si tienen o no responsabilidad en los delitos de lo que fueron acusados.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público recogida en la resolución, los hechos se remontan a la noche del 17 y madrugada del 18 de febrero de 2023.
La tesis fiscal sostiene que Kristel y Nahomy fueron trasladadas junto con una tercera mujer hasta una vivienda ubicada en el barrio Palmeras, Limón. Esta última se retiró del lugar aproximadamente a la 1:45 a.m.
Según la acusación, entre la 1:46 a.m. y las 2:40 a.m., Kristel y Nahomy habrían sido asesinadas dentro de la vivienda. La Fiscalía sostiene además que posteriormente sus cuerpos fueron sacados del inmueble, trasladados a un sitio no determinado y quemados.
Estas circunstancias corresponden a la hipótesis acusatoria y deberán volver a ser discutidas y valoradas en el nuevo debate.