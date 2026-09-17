Ordenan repetir juicio del caso de Kristel y Nahomy

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó realizar un nuevo juicio en el caso por los homicidios de Kristel Patricia Aguilar Ortiz y Nahomy Ramírez Jiménez, ocurridos en Limón en febrero de 2023.

La decisión se tomó luego de declarar con lugar un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y anular prácticamente la totalidad de la sentencia dictada en mayo anterior contra dos hombres de apellidos Venegas Porras y Vanegas Sánchez.

En aquella resolución, ambos habían sido absueltos de dos delitos de homicidio calificado mediante la aplicación del principio de duda. Sin embargo, Vanegas fue condenado a seis años de prisión por dos delitos de favorecimiento real.

Ahora, con la decisión de los jueces de apelación, deberá discutirse nuevamente la totalidad de los hechos atribuidos penalmente a ambos imputados para determinar si tienen o no responsabilidad en los delitos de lo que fueron acusados.

Los Hechos

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público recogida en la resolución, los hechos se remontan a la noche del 17 y madrugada del 18 de febrero de 2023.

La tesis fiscal sostiene que Kristel y Nahomy fueron trasladadas junto con una tercera mujer hasta una vivienda ubicada en el barrio Palmeras, Limón. Esta última se retiró del lugar aproximadamente a la 1:45 a.m.

Según la acusación, entre la 1:46 a.m. y las 2:40 a.m., Kristel y Nahomy habrían sido asesinadas dentro de la vivienda. La Fiscalía sostiene además que posteriormente sus cuerpos fueron sacados del inmueble, trasladados a un sitio no determinado y quemados.

Estas circunstancias corresponden a la hipótesis acusatoria y deberán volver a ser discutidas y valoradas en el nuevo debate.