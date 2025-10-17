Un hombre de apellido González cumplirá prisión preventiva, como sospechoso de cometer un delito de femicidio en otros contextos, en perjuicio de Ligia Zulema Faerron Jiménez.

La medida fue ordenada por el Juzgado Penal de San Carlos, por un plazo de 6 meses.

Esto se dio tras la solicitud de la Unidad de Género de la Fiscalía de la zona.

Esto dicen las autoridades sobre los hechos

“De acuerdo con la investigación, la última vez que se tuvo información sobre la víctima fue el 26 de setiembre, día en el que, al parecer, el imputado visitó a la mujer en su casa.

Se presume que el hombre acabó con la vida de Faerron y luego ocultó su cuerpo en una finca ubicada en Javillos de Florencia. Este fue ubicado el miércoles anterior, durante una diligencia de allanamiento dirigida por el despacho.

Por los hechos, dos mujeres de apellidos Linares Rodríguez y Monterrey Linares son investigadas por el presunto delito de favorecimiento real, ya que, en apariencia ocultaron información a las autoridades judiciales”, destacaron las autoridades.

La audiencia de solicitud de medidas cautelares continúa en desarrollo con la exposición de la defensa del imputado. El caso corresponde al expediente 25-007889-0059-PE.