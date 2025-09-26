El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José ordenó el jueves la detención provisional de 3 hombres con fines de extradición hacia Estados Unidos, tras una solicitud planteada por el Tribunal de Distrito de ese país para el Distrito Medio de Florida.

La medida se tomó luego de coordinaciones entre el Ministerio Público y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), en el marco de una investigación por presunto tráfico internacional de drogas.

Los sospechosos

Restrepo, colombiano naturalizado costarricense.



Sinisterra, colombiano con permiso de trabajo en Costa Rica.



Sánchez, venezolano con residencia en Costa Rica.



Los 3 cumplen actualmente prisión preventiva por una causa penal en Costa Rica relacionada con los mismos hechos investigados en Florida.

Operativo y captura

“Se presume que Restrepo, Sinisterra y Sánchez lideraban una organización criminal transnacional responsable de enviar grandes cantidades de cocaína desde territorio costarricense hacia EE.UU.; dentro de esta, el primero habría sido el responsable de suministrar la droga al grupo”, indicó el Ministerio Público.

A detalle:

El pasado 1 de junio, fueron detenidos en un estacionamiento en San José cuando pretendían entregar un cargamento de 70 kilogramos de cocaína a agentes policiales encubiertos.



La droga estaba oculta en un compartimiento bajo los asientos delanteros de un vehículo modificado.



Un día antes, las autoridades policiales habían efectuado una compra controlada a la agrupación de un kilo de clorhidrato de cocaína.



La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, la DEA y la Policía de Control de Drogas participaron en el operativo.

La detención provisional fue ordenada por al menos 2 meses, mientras avanza el trámite de extradición dentro del expediente 25-000121-0016-PE.