El Ministerio Público informó que giró una orden judicial para la demolición de 70 estructuras tipo casas, establos y negocios que invaden el Refugio Nacional Corredor Fronterizo Norte, ubicado en Chorrera en Cutris de San Carlos.

La orden dicta que los ocupantes ilegales cuentan con el plazo de dos meses para demoler y retirar los escombros de las obras invasoras.

Esto a solicitud de la Fiscalía Adjunta de San Carlos y la Fiscalía Agrario Ambiental. En la resolución del Juzgado Penal de San Carlos corresponde a las diligencias de la causa 25-000857-0306-PE.

En esta se investiga el presunto delito de invasión de área de conservación.

“De momento, el caso se tramita contra ignorado, es decir, no hay persona imputada individualizadas”, informó el Ministerio Público.

Desalojo

A raíz de dicha medida cautelar, los ocupantes ilegales cuentan con el plazo de dos meses para demoler y retirar los escombros de las obras invasoras.

Además, la Municipalidad de San Carlos, en asocio del SINAC-ACHAN, tendrá que ejecutar la orden en coordinación con la Fuerza Pública para asegurar el orden y cumplimiento efectivo de la disposición judicial.

La franja fronteriza es área silvestre protegida y es bien de dominio público desde 1888.

“La ejecución de la restitución podría tener un impacto positivo en la lucha contra la minería ilegal en Crucitas, pueblo aledaño al de Chorreras. Si bien la investigación no corresponde a un delito de minería ilegal, este tipo de asentamientos da facilidades a los mineros ilegales para obtener equipo, albergue, alimentación y transporte, lo que incentiva la minería ilegal y finalmente se convierte en un eslabón del fenómeno criminal”, señaló la Fiscalía Ambiental.

La investigación continúa en desarrollo.