San Salvador. (AFP)- La nueva ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros, una militar que usa uniforme camuflado, ordenó imponer disciplina en las escuelas públicas, donde se exigirá “uniforme limpio” y “corte de cabello adecuado”.

Trigueros, médica y capitana de la Fuerza Armada, fue nombrada por el presidente Nayib Bukele el viernes, una decisión criticada por una gremial de maestros, que advirtió que conduce a la “militarización” de la educación.

“En el marco del fortalecimiento de la disciplina, el orden y la presentación personal de la comunidad estudiantil”, se deberá dar “estricto cumplimiento” a las normas disciplinarias, dijo la flamante ministra a los directores de escuelas en un memorándum.

Tras su nombramiento, Trigueros ha visitado escuelas en distintas partes del país vistiendo su uniforme militar camuflado y se ha reunido con directores para conocer las condiciones de los lugares.

El memorándum de la ministra señala que a partir del 20 de agosto los directores “deberán recibir diariamente a los estudiantes” en los portones de ingreso de las más de 5.100 escuelas públicas del país.

Además, indica que los directores deberán supervisar que los estudiantes acudan a clases con “uniforme limpio y ordenado”, con “corte de cabello adecuado” y que ingresen “en orden con saludo respetuoso”.

“La omisión de estas disposiciones por parte de los directores será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa”, advirtió la ministra.