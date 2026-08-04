OPS alerta por marketing engañoso sobre lactancia materna

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó una alerta sobre la salud de los recién nacidos en las Américas en el ámbito alimenticio.

Mientras que la ciencia respalda la lactancia como la intervención más eficaz para el desarrollo infantil, las decisiones de las familias están siendo moldeadas por algoritmos, inteligencia artificial e “influencers” en un entorno que los expertos califican como un “vacío regulatorio”.

El bombardeo informativo en redes sociales no es casual. Según la OPS, las empresas de sustitutos de la leche materna utilizan publicidad personalizada dirigida específicamente a embarazadas y madres recientes, a menudo de forma poco visible.

Este fenómeno tiene un impacto directo en las estadísticas: en América Latina y el Caribe, solo el 43% de los lactantes recibe lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses, una cifra que se queda corta frente a la meta global del 60% establecida para el año 2030.

El Dr. Juan Madrigal, médico especialista, enfatiza que no existe sustituto que iguale los beneficios biológicos del proceso natural.

“Es importante recordar que la lactancia materna es el alimento ideal para cada recién nacido, ya que contiene todos los nutrientes y las cosas que el bebé necesita”, explicó el especialista.

Uno de los mayores retos que enfrentan las madres, y que el marketing de fórmulas suele explotar, es el miedo a no producir suficiente leche.

El Dr. Madrigal aclara que la biología humana responde al estímulo constante, un mensaje que a menudo se pierde entre la publicidad de soluciones rápidas.

“El estímulo de mamar es lo que estimula la producción de leche. La succión, el estímulo de succión es el que ayuda a que se produzca más”, señala Madrigal.

A pesar de los beneficios, la OPS advierte que la exposición a este marketing digital se asocia con una reducción cercana al 50% en la continuidad de la lactancia después del primer año.

El organismo internacional hace un llamado urgente a los países de la región para actualizar sus legislaciones y proteger los datos personales de las familias, en aras de garantizar que el asesoramiento que reciban sea objetivo y basado en evidencia científica, y no en intereses comerciales.

El Dr. Madrigal reconoce que existen casos excepcionales, como tratamientos médicos específicos o condiciones físicas como el pezón invertido, donde las fórmulas, que hoy cuentan con alta calidad, juegan un rol necesario.

Sin embargo, el consenso es claro: para garantizar un comienzo sostenible y saludable, es vital blindar la lactancia materna de las interferencias digitales que hoy dominan el mercado.