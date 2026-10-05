Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Yorgina Alvarado, actual secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y candidata opositora por la tendencia Fuerza y Acción para la Renovación Organizativa (FARO), denunció que se le impidió el ingreso a las instalaciones del sindicato y que además se solicitó su expulsión de la organización.

El hecho ocurrió este lunes en las instalaciones del SEC, ubicadas en San Pedro. Alvarado acudió al lugar acompañada por agentes de la Fuerza Pública.

La situación quedó registrada en un documento firmado por el fiscal general del SEC, donde consta su expulsión.

Esto se da después de que el Tribunal de Elecciones (TESEC) declarará a la papeleta de Unidad y Trabajo (UTRA), de Gilbert Díaz, como ganadora del proceso 2026-2030, sin necesidad de votación, por lo que Díaz seguirá por cuatro años más.

Según consta, dicha resolución se tomó porque FARO quedó sin uno de sus candidatos.

Ante esta decisión, Alvarado presentó un amparo electoral ante el TESEC, mediante el cual cuestiona la aplicación del artículo 28 del estatuto del sindicato.

Durante la entrega del recurso, la dirigente sostuvo que dicha norma no permitiría declarar ganadora a una papeleta en las condiciones en que se tomó la decisión.

“Lo que corresponde con esta medida es darle al Tribunal Electoral nuestra posición sobre la arbitrariedad con la que aplicaron el artículo 28 del estatuto, que dice claramente que para poder declarar una papeleta ganadora únicamente tiene que haber una inscrita”, afirmó Alvarado.

Además de cuestionar la decisión electoral, Alvarado denunció que se le impidió ingresar a las instalaciones del SEC, pese a que actualmente ocupa el cargo de secretaria general.