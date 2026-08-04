Oposición presionará para el retiro anticipado del ROP

La discusión de los proyectos para modificar el mecanismo mediante el cual los pensionados reciben los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) volverá al Plenario Legislativo al iniciar el periodo de sesiones ordinarias, luego de que diputados de oposición confirmaran su intención de impulsar las iniciativas que permanecen listas para ser conocidas.

Esto ocurre después de una manifestación realizada en las afueras de la Asamblea Legislativa por pensionados de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y del movimiento “Devuélvanos el ROP”, quienes solicitaron a los legisladores avanzar en la discusión de los expedientes que permitirían acelerar el retiro de esos recursos.

“Hay un compromiso de varias fracciones políticas de presentar los proyectos del ROP a la corriente legislativa. Entonces, venimos a pedirles que se haga efectivo ese compromiso”, afirmó Walter Quesada, presidente de la Seccional ANEP-Personas Trabajadoras Pensionadas.

Actualmente existen tres iniciativas listas para ser conocidas por el Plenario. El Expediente 25.003, del exdiputado Óscar Izquierdo (PLN), permitiría a los jubilados elegir entre recibir pagos mensuales durante 30 meses o un retiro acelerado en cuatro tractos.

“El ROP es de los costarricenses, personas que trabajaron 30 o 40 años de su vida para ahorrar este dinero que les pertenece y que ahora tenemos la obligación de aprobar un proyecto de ley para devolvérselo. Hay muchas personas que necesitan salvar su casa, atender un tema de salud, y ese dinero es la solución”, indicó el diputado liberacionista Álvaro Ramírez. El Expediente 24.984, impulsado por la exdiputada Ada Acuña, plantea el retiro del 100% del ROP en un solo pago o mediante retiros programados entre 24 y 180 meses.

El tercer proyecto, Expediente 24.972, presentado por la exdiputada Rocío Alfaro, propone que se pueda retirar la totalidad de los recursos mediante rentas temporales durante un plazo de 24 meses.

“Hay una gran cantidad de personas que, con todo derecho, están reclamando para que se aprueben los proyectos de ley que tenemos aquí en discusión, para una devolución más rápida del ROP. Nosotros apoyamos los proyectos que se negociaron en el periodo pasado. Creemos que es una injusticia lo que se les está haciendo a estas personas. Son personas adultas mayores que trabajaron toda su vida”, señaló el diputado del Frente Amplio, José María Villalta.

Los tres expedientes ya fueron dictaminados en comisión y se encuentran listos para ser conocidos por el Plenario Legislativo.

José María Villalta Diputado Frente Amplio

“El Gobierno no convocó los proyectos en sesiones extraordinarias. Entonces, hasta ahora se pueden conocer. Nosotros vamos a insistir en que se conozcan y ojalá que el Gobierno le deje de dar la espalda a estas personas”.