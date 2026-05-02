Las cuatro fracciones de oposición anunciaron este primero de mayo una “alianza” que sumaría 26 votos, para impulsar una agenda común y que buscó decirle al oficialismo que son un bloque fuerte de cara al inicio de esta nueva legislatura.

Los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA), la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) realizaron una conferencia de prensa antes de la votación del Directorio para conocer el acuerdo.

“Responde a la convicción profunda de que Costa Rica exige una política de altura. Hemos decidido construir, desde la diversidad, una agenda responsable que garantice el fortalecimiento de la democracia y soluciones concretas a los problemas de la ciudadanía”, señaló Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN.

Aunque la alianza no logró variar la elección del Directorio Legislativo, que se consolidó con los 31 votos del oficialismo.

La oposición afirma que defenderán temas de interés común como defensa de la democracia, seguridad, desarrollo social, derechos humanos, competitividad económica, ambiente, transparencia y funcionamiento legislativo.

“Este es un acuerdo de responsabilidad. Es la demostración de que, incluso desde posiciones distintas, podemos construir soluciones concretas para los problemas más urgentes del país”, afirmó José María Villalta, jefe de fracción del FA.

Las fracciones firmantes subrayaron que este esfuerzo responde a la voluntad de un electorado dividido, en el que cerca de la mitad de las personas votantes respaldaron opciones distintas al oficialismo.

“Este acuerdo nace de una lectura clara del momento político: la ciudadanía no quiere confrontación permanente, sino soluciones. Hoy estamos dando un paso firme hacia una Asamblea Legislativa que dialogue y construya”, expresó Claudia Dobles, jefa de fracción de la Coalición Agenda Ciudadana.

Invitan además al oficialismo a unirse a la agenda común para construir acuerdos.

“Costa Rica necesita una Asamblea Legislativa que actúe con responsabilidad, respeto y visión de largo plazo para el país. Este acuerdo es una señal clara de que es posible construir coincidencias para poner a Costa Rica por encima de cualquier diferencia”, indicó Abril Gordienko, jefa de fracción del PUSC.