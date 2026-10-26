Oposición celebra elección de Patricia Vargas y exige reducir mora judicial

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Las fracciones de oposición que conforman el denominado bloque democrático celebraron este lunes la elección de Patricia Vargas como presidenta de la Corte Suprema de Justicia y coincidieron en pedirle una gestión enfocada en la independencia judicial, la reducción de la mora y el fortalecimiento del Poder Judicial.

Las diputaciones también destacaron como un hecho histórico que la elección de Vargas coloca a mujeres al frente de las principales instituciones del Estado.

Abril Gordienko afirmó que la llegada de Vargas a la Presidencia de la Corte ocurre en momentos en que, a su criterio, el Poder Judicial enfrenta cuestionamientos desde otros poderes de la República.

“Creo que es muy importante para la Corte, para el Poder Judicial, contar con una presidencia que es firme, que tiene muy claro cuál es el rol del Poder Judicial en Costa Rica y que está dispuesta a seguirlo defendiendo de los ataques que ha venido recibiendo por parte tanto del Poder Ejecutivo como de una parte del Poder Legislativo. Necesitamos a los cuatro poderes robustos e independientes”, expresó.

Álvaro Ramírez también resaltó la independencia judicial como uno de los principales retos para la nueva jerarca, junto con la modernización institucional.

“Creo que es una persona que definitivamente va a abrazar la agenda de modernización del Poder Judicial, en la que todos estamos de acuerdo, y estoy seguro también que ella sabrá defender con valentía la independencia del Poder Judicial, base esencial para el fortalecimiento de nuestra democracia”, manifestó.

Por su parte, el diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio (FA), puso énfasis en la mora judicial y recordó que esta fue la primera elección de la Presidencia de la Corte realizada mediante votación pública de los magistrados.

“Desde el Frente Amplio, lo que le exigimos a la nueva presidenta del Poder Judicial es transparencia, defensa de la independencia judicial y acortamiento de los plazos. Que haya menos mora y que haya justicia pronta y cumplida para todos los costarricenses”, señaló.

Claudia Dobles añadió que la nueva Presidencia de la Corte deberá enfrentar desafíos como el narcotráfico y el crimen organizado, para lo cual consideró necesario garantizar recursos y coordinación entre instituciones.

“La mora judicial, la independencia de poderes, así como el narcotráfico y el crimen organizado no pueden ser enfrentados por ningún poder de la República solo, ni tampoco poderes de la República que estén desfinanciados”, sostuvo.

Dobles manifestó además su disposición a colaborar desde la Asamblea Legislativa en una agenda que permita contar con un Poder Judicial “independiente, robusto” y con capacidad para enfrentar esos desafíos.

La elección de Vargas fue destacada además por las diputaciones debido a la presencia simultánea de mujeres al frente del Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de Elecciones.