Oposición alega “desacato” del  PPSO a la Sala Constitucional

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Las bancadas de oposición anunciaron que presentarán una gestión por desobediencia ante la Sala Constitucional luego de que el oficialismo aprobara una moción para devolver a la Comisión de Nombramientos la nómina de candidatos a magistrados suplentes de la Sala IV, lo que frenó una nueva votación prevista en el Plenario.

La moción, presentada por el diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) José Miguel Villalobos, recibió 27 votos oficialistas y ordenó que el expediente regrese a comisión.

La decisión generó cuestionamientos de las bancadas opositoras, que sostienen que la medida incumple una resolución de la Sala Constitucional que ordenó al Congreso conocer la nómina en la próxima oportunidad posible.

Precisamente, en una resolución de julio, la Sala dejó sin efecto una devolución anterior de la lista y ordenó a la presidenta legislativa, Yara Jiménez, coordinar lo necesario para que las candidaturas fueran conocidas por el Plenario.

Además, mantuvo temporalmente a los anteriores suplentes únicamente para atender asuntos urgentes e indispensables mientras se realizan los nombramientos.

“Vamos a presentar una gestión de desobediencia por desacato de la orden de la Sala Constitucional. Es evidente que hay un incumplimiento, una nueva táctica dilatoria, un atraso más”, aseguró Villalta.

Además, cuestionó el procedimiento utilizado para devolver el expediente y sostuvo que la moción requería una mayoría calificada de 38 votos.

Álvaro Ramírez – Jefe de fracción del PLN “Esto es un pretexto. Todo este invento de una moción que se sacaron de la manga, donde no hace referencia ni siquiera cuál es el artículo del reglamento que están usando para devolver esto”

“Esta es una moción que no está establecida en el reglamento. No es una moción 154 y es una moción que desconoce una nómina para un nombramiento que ya había sido presentado ante el pleno”, agregó.

Villalta sostuvo que, si para elegir magistrados se necesitan 38 votos, esa misma cantidad debería exigirse para dejar sin efecto el procedimiento y devolver la nómina. La oposición también acusó al oficialismo de utilizar su mayoría legislativa para retrasar las designaciones.

Foto: Jorge Castillo.

Oficialismo defiende devolución

Por su parte, la diputada oficialista Kattia Calvo defendió la decisión y sostuvo que el Congreso debería recibir una nómina de 24 candidatos, al considerar que deben remitirse dos aspirantes por cada una de las 12 plazas que, según su interpretación, deben tomarse en cuenta.

José Miguel Villalobos – Diputado del PPSO “Entonces cuando insisten en que queremos nombrar a quien deseamos, ellos saben (la oposición) que faltan a la verdad”

Calvo rechazó además los señalamientos de que el oficialismo busque controlar el Poder Judicial y aseguró que su bancada pretende apegarse a lo que considera establecido en la Constitución.

Claudia Dobles, Sigrid Segura, Joselyn Sáenz y Vianey Mora. Foto: Jorge Castillo.

Sobre si la moción requería 38 votos para aprobarse, la legisladora reconoció que existen criterios distintos incluso dentro de su bancada.

“Según mi criterio, mi opinión, con 29 hubiera sido suficiente, pero hay otros compañeros que dicen que se necesitan 38. Hay que revisar qué es lo que dice el reglamento”, señaló.