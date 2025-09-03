La Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) anunció una feria de empleo inclusiva con múltiples puestos profesionales y operativos.

Esta forma parte de la iniciativa de elempleo.com y del Proyecto Sigo Vigente+45 de la AGECO, que en conjunto desarrollaron un espacio exclusivo para que las personas mayores de 45 años que buscan empleo y las empresas que requieren talento con experiencia, tengan un punto de encuentro.

Dicha feria se enfocará en esta población mencionada (mayores a 45 años), pero también en las personas con discapacidad.

Se desarrollará en el Gimnasio Villa Ecológica Deportiva de Escazú el próximo viernes 5 de setiembre de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

En el sitio se contará con intérprete de LESCO y toda la accesibilidad necesaria.

Se contará con 440 puestos tanto profesionales como operativos por parte de 22 empresas como: