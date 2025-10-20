Oportunidad de capacitación gratuita para contadores de la zona atlántica

El Colegio de Contadores Privados realizará una capacitación gratuita el próximo 25 de octubre, para profesionales de la zona atlántica del país.

El taller denominado “Líderes hacia la excelencia”, se realizará en la sede de la Universidad de Costa Rica en Limón.

“Para el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica es muy importante llevar la capacitación a diferentes zonas del país. Por eso, este próximo 25 de octubre vamos para Limón. Tenemos temas muy importantes para los profesionales en áreas contables, como toda la actualización de Tribu, cómo presentar las declaraciones de IVA, de renta, retenciones, cómo ser un profesional actualizado y trabajar con su oficina contable, y también traemos temas de sostenibilidad. Lo invitamos a que no se pierda este congreso”, explicó Rocío Quirós Gómez, presidenta de la entidad.

Esta capacitación también ayudará a identificar oportunidades de ahorro fiscal, mejorar la rentabilidad y gestionar los riesgos financieros de manera más efectiva.

“En un entorno empresarial cada vez más complejo, los contadores juegan un papel clave en la salud financiera y la sostenibilidad de las organizaciones, lo que hace indispensable que estén bien preparados en estos temas, de ahí la importancia de participar en el taller”, agregó Quirós.

El congreso está dirigido a contadores, asesores financieros, auditores, estudiantes avanzados de contaduría, líderes empresariales y público en general interesado en temas de gestión y excelencia profesional.

Para más información puede llamar al 4055-1200 ext 220 o bien al correo: [email protected]