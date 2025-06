La Selección Nacional siempre se ha caracterizado por tener a un gran #10 en sus filas. Podría ser perfectamente la camiseta más histórica, la que usaron figuras como Óscar Ramírez, Juan Cayasso, Jafet Soto, Wílmer López, Walter Centeno y Bryan Ruiz.

Sin embargo, desde el retiro de Ruiz, parece imposible encontrar a algún jugador capaz de lucir y llenar la #10 en su espalda. El caso más reciente: Brandon Aguilera.

El famoso “Bebote” solamente ha aparecido en un partido de la Selección Nacional, que fue ante Estados Unidos en el Estadio Nacional, en la última fecha de la Eliminatoria rumbo a Catar 2022.

Después de ese partido, cualquiera hubiese dicho que el futuro era extraordinario, que no se extrañaría a la figura de Bryan Ruiz… pero la realidad fue muy distinta.

Aguilera, quien fichó por el Nottingham Forest tras el Mundial de Catar, desapareció por completo tanto en su club como en Selección, y cuando hablamos de desaparecer no nos referimos a las convocatorias, sino en cancha.

Pierde balones, no recupera, no se muestra para recibir balones y mediante la táctica fija es difícil de explicar con centros que no terminan en mayor peligro. El ejemplo perfecto sucedió ayer ante México, en un tiro libre en la media luna del área, donde era una oportunidad inmejorable. Sin embargo, no solo fue un mal cobro, sino que el balón no pasó ni siquiera a 4 metros del arco, lo mandó a las graderías.

Tiene que bajar Manfred Ugalde para crear juego, responsabilidad que no es de él, o tiene que aparecer Josimar Alcócer, quien hace mejor papel, aunque no sea su posición natural.

Parece hasta extraño que tanto con Gustavo Alfaro como con Miguel el “Piojo” Herrera, Aguilera sea titular partido tras partido sin demostrar gran cosa, por no decir nada.

Pero, y si no es Brandon, ¿hay alguien que pueda llenar la camiseta #10 de la Selección Nacional? Cristopher Núñez muestra algunos destellos, pero no ha podido consolidarse en la titular, y hasta es relegado a las reservas. Elías Aguilar tuvo muchas oportunidades, pero demostró que con la Sele es otro jugador. Randall Leal también la usó, pero demostró poco cuando lo hizo y no es un jugador constante en las convocatorias de la Selección.

La respuesta es clara: Ningún jugador actualmente merece llevar la #10, y parece muy difícil que alguien se muestre y levante la mano para llevar tal responsabilidad y tal peso. Por el momento, hay que dejar la #10 quedita, y aunque por reglamento haya que usarla, lo mejor en este momento es rotarla hasta encontrar a alguien que la merezca, pero no seguir brindándola a un jugador que no ha demostrado absolutamente nada cuando la tuvo puesta.