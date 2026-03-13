Operativos en San José dejan 18 detenidos y droga incautada

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Fuerza Pública de San José continúa reforzando las acciones operativas en distintos sectores de San José, lo que permitió la detención de 18 personas, el decomiso de varias dosis de aparente droga y dinero en efectivo.

Uno de los casos se registró la madrugada de este viernes en Cristo Rey, San José, específicamente en el sector conocido como Las Gradas. Durante un patrullaje preventivo, oficiales observaron a un grupo de personas que, al notar la presencia policial, huyeron del lugar.

Al realizar un rastreo en la zona, los policías localizaron una bolsa que contenía 15 dosis de aparente crack, siete dosis de aparente cocaína, nueve puchos y dos cigarrillos de aparente marihuana.

Además, dentro del mismo envoltorio se encontró ₡11.500 en diferentes denominaciones, un arma menos letal tipo pistola de aire comprimido y un arma de fuego tipo pistola de 9 mm.

En otro operativo efectuado también durante la madrugada, en el sector de La Carpio, en La Uruca, oficiales recibieron información ciudadana sobre la presunta venta y consumo de drogas en el lugar. Tras realizar un barrido en la zona, los policías ubicaron un envoltorio plástico con 35 puchos de aparente marihuana.

A estas acciones se suma otro hallazgo efectuado por la Fuerza Pública en Hatillo, sector de 25 de Julio, donde los oficiales lograron ubicar 250 cigarrillos de aparente marihuana, los cuales también fueron decomisados.

En total se hicieron 18 aprehensiones, 16 de ellas en Pochote, por diferentes causas, incluyendo condición migratoria irregular.