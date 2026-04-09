Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Un amplio operativo policial realizado la madrugada de este jueves en Limón permitió la detención de 3 personas (2 jóvenes de 21 años y un menor de 17) vinculadas a un homicidio ocurrido en 2024, así como a otros delitos como tentativa de homicidio, tráfico de drogas y robos agravados.

Sospechoso detenido en Limón. Foto: OIJ.

La acción fue ejecutada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón, quienes desarrollaron un total de 12 allanamientos en sectores como Pueblo Nuevo y Cielo Amarillo, en el centro de la provincia.

Video: cortesía corresponsal.

Los operativos iniciaron alrededor de las 4:00 a.m. y forman parte de una investigación más amplia contra una estructura criminal local.

Video: cortesía corresponsal.

De acuerdo con el informe policial, los detenidos figuran como sospechosos de participar en el homicidio de un hombre de apellido Salazar, de 38 años, ocurrido el 10 de septiembre del 2024 en barrio Santa Rosa. Este caso fue el punto de partida para el desarrollo de las pesquisas, que se intensificaron durante el 2025 tras un análisis criminal.

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Además, a los sospechosos se les relaciona con delitos de tentativa de homicidio, infracción a la Ley de Psicotrópicos y múltiples robos agravados.

Droga decomisada. Foto: OIJ.

Las autoridades indicaron que los detenidos formarían parte de una banda criminal derivada de un grupo liderado por un sujeto conocido con el alias de “la T”, identificado como Tony Peña Russell, con operaciones en la zona.

Allanamientos en Limón.

Durante los allanamientos, los agentes lograron decomisar varias dosis de marihuana y cocaína, así como 3 armas de fuego. En uno de los inmuebles, incluso, se ubicó un revólver calibre .38 junto a munición de 9 milímetros.

Allanamientos en Limón.

También se incautaron vehículos de interés para la investigación, entre ellos una motocicleta con denuncia por robo y un cuadraciclo aparentemente nuevo.

El OIJ confirmó que la investigación continúa en desarrollo y que aún faltarían al menos 9 personas por detener, todas presuntamente vinculadas a esta organización delictiva.

Video: cortesía corresponsal.

Los tres sospechosos detenidos serán remitidos al Ministerio Público, donde se les determinará su situación jurídica.