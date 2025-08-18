Un operativo policial en María Reina de Hatillo, San José, permitió el decomiso de más de 5.500 dosis de droga, la incautación de 3 armas de fuego y la recuperación de una motocicleta con denuncia por robo.

De acuerdo con la Fuerza Pública, durante un recorrido de seguridad, un hombre arrojó una bolsa plástica negra a una alcantarilla al notar la presencia policial.

Dentro de la bolsa se encontraron 5.525 dosis de droga distribuidas entre crack, marihuana y cocaína, además de 14 pastillas de éxtasis, 41 frascos y 134 gramos de marihuana.

Operativo en María Reina de Hatillo. Foto: MSP.

En otra acción en la misma comunidad, los oficiales localizaron 3 armas de fuego: una pistola, un revólver y un arma menos letal, todas con sus cargadores. En este caso, el sospechoso también escapó entre los pasillos del lugar tras lanzar los objetos al percatarse del ingreso policial.

Operativo en María Reina de Hatillo. Foto: MSP.

Además, tras atender un reporte de disparos en la ciudadela 25 de Julio, Hatillo, los oficiales ubicaron una motocicleta robada que había sido abandonada, la cual fue recuperada.

Toda la evidencia quedó bajo custodia de las autoridades judiciales, mientras las investigaciones continúan para dar con los responsables.