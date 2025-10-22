Operativos en barberías de Cartago continuarán

Los operativos policiales en establecimientos comerciales de Cartago, como barberías, continuarán en las próximas semanas, según Fuerza Pública.

Esto ocurre tras una acción integral de varias instituciones que permitió intervenir algunos locales ubicados cerca de la estación del tren, los cuales habían sido denunciados por la presencia de drogas y bebidas alcohólicas.

Durante el operativo, las autoridades ordenaron el cierre de una barbería y un puesto de lotería, por presuntas irregularidades en su funcionamiento.

Diario Extra conversó con Erick Calderón, director de la Fuerza Pública de Cartago, quien destacó la importancia de estas intervenciones.

“Hemos detectado que en algunos de estos lugares se vende droga, por lo que realizamos intervenciones y decomisamos pastillas de éxtasis, dosis de cocaína y marihuana”, explicó.

Como parte del operativo, la unidad de patentes de la Municipalidad de Cartago también inspeccionó varios locales comerciales.

“Vamos a continuar con estas acciones, no solo en esa zona, sino que las extenderemos a toda la provincia para verificar si estos negocios operan conforme a la ley”, agregó Calderón.

Durante la intervención, las autoridades encontraron máquinas de juego de azar que operaban sin permiso en algunos establecimientos.

“Más que una actividad comercial, algunos aprovechan para vender droga y consumir licor. Nuestro interés es mantenerlos bajo control para que no actúen como les plazca, porque muchos generan inseguridad en la zona”, afirmó.

Calderón también señaló que han recibido denuncias sobre actividades delictivas que derivan en hurtos y asaltos en esa zona de Cartago.