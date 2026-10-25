Operativos de Fuerza Élite golpean el narcomenudeo en San José

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Oficiales de la Fuerza Pública realizaron varios operativos en Pavas y La Uruca, San José, como parte de las acciones de Fuerza Élite para combatir el narcomenudeo, prevenir delitos y retirar armas de las calles.

En la alameda Los Coqueros, en Pavas, los policías localizaron 109 dosis de aparente crack, 12 cigarrillos de aparente marihuana y 9 dosis de aparente cocaína.

Cortesia MSP

En La Carpio, distrito de La Uruca, las autoridades decomisaron 164 cigarrillos de marihuana, 138 dosis y 70,18 gramos de cocaína, así como ₡200.000 en efectivo. En otro operativo en esa misma comunidad, aprehendieron a un hombre que portaba dos armas de fuego, además, en La Uruca se decomisó otra arma.

Cortesia MSP

Las intervenciones también permitieron retirar dos armas menos letales, una en Zapote y otra en Puriscal. Las evidencias decomisadas y las personas aprehendidas quedaron a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso judicial.

Cortesia MSP

Según la Fuerza Pública, estas acciones buscan recuperar espacios públicos y reducir la presencia de drogas en comunidades prioritarias de San José.