Operativos antidrogas en Corredores dejan cinco detenidos

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La Policía de Control de Drogas (PCD) realizó cuatro allanamientos la mañana de este jueves para desarticular varias ventas de drogas que operaban en el cantón de Corredores, informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) a través de un comunicado.

La institución detalló que estas estructuras se dedicaban al narcomenudeo, asaltos, hurtos, balaceras y consumo de drogas.

Dinero incautado por la Policía de Control de Drogas. Foto: MSP.

Como resultado de los operativos, la PCD decomisó:

15 puntas de cocaína

24 dosis de crack

22 envoltorios con marihuana

23.000 colones

25 dólares

19 municiones de distintos calibres

Implementos para la preparación de drogas

Sospechosos con antecedentes

Uno de los operativos ocurrió en el barrio Veracruz, donde los agentes antidrogas detuvieron a un hombre de apellido Orozco, de 46 años, con antecedentes por tenencia de droga, violencia física, agresión con armas, provocaciones, amenazas, agresión y violencia psicológica.

En ese mismo operativo, se detuvo a una mujer de apellido Chacón, de 43 años, con expediente por calumnias.

En el segundo operativo, la PCD detuvo en el barrio El Carmen de Abrojo a un sujeto de apellido Cajina, de 46 años, con antecedentes por contrabando de mercancías y tráfico ilícito de personas.

Uno de los arrestos en Corredores. Foto: MSP.

Además, en el barrio El Progreso, los agentes de control de drogas detuvieron a una mujer de apellido Reyes de 47 años, con antecedentes judiciales por proxenetismo, tenencia de drogas, hurto y delitos contra la propiedad.

En ese operativo también se arrestó a un hombre de apellido Pérez, de 37 años, con expediente por robo con fuerza, agresión psicológica, incumplimiento de medidas de protección, tenencia de drogas, desobediencia a la autoridad y agresión con arma.