Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Tras unos operativos en el Sur de San José, la policía decomisó dos armas de fuego y 346 dosis de droga.

En Alajuelita, la policía sorprendió a varios sujetos en el negocio ilícito, por lo que lanzaron una bolsa con gran cantidad de droga y huyeron.

Ante esto, decomisaron 321 dosis de crack, 25 puchos de marihuana y 5 gramos de pasta de crack.

Foto: MSP

Asimismo, en San Juan de Dios de Desamparados, ante la presencia del Grupo de Apoyo Operacional (GAO), cuatro sujetos ingresaron a un lavacar, donde los oficiales encontraron dos pistolas sin número de serie visibles.

Foto: MSP

Según el reporte policial, estos hombres no tenían causa judicial pendiente.

Ambas acciones son parte de la Operación Tolerancia Cero del Ministerio de Seguridad.

Lorena Bogantes

Colaboradora de Grupo Extra