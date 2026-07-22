Operativo Romería 2026 arranca este sábado: Conozca los cierres y rutas alternas

Ante el adelanto habitual de los fieles que caminan hacia la Basílica de los Ángeles, la Policía de Tránsito iniciará formalmente las labores de regulación y control vial para la Romería 2026 este sábado 25 de julio.

Las autoridades estiman que cerca de 150 oficiales participarán en este plan operativo, enfocándose especialmente en la seguridad de los peatones y el control del abuso de velocidad y adelantamientos indebidos.

Calendario de controles y cierres

La dinámica de vigilancia comenzará este fin de semana (25 y 26 de julio) debido a la gran afluencia de creyentes que se espera. El operativo retomará su mayor intensidad el viernes 31 de julio, el sábado 1 de agosto y el domingo 2 de agosto.

Fotografía cortesía MOPT

Entre los puntos principales de intervención destacan:

Fuente de la Hispanidad: El 1 de agosto, aproximadamente a las 4:00 p. m., se cerrará el tránsito de vehículos en el tramo de 4 km entre este punto y la antigua Galera. Estos cierres podrían adelantarse al 25 y 26 de julio de ser necesario.

Entorno de la Basílica: Se establecerá un anillo periférico de unas tres cuadras a la redonda en el centro de Cartago para evitar el tránsito automotor, exceptuando a los residentes del área.

Ruta 251 (Ruta vieja a Cartago): Se insta a los peatones a utilizar esta vía entre la antigua Galera y Taras para mayor seguridad.

Fotografía cortesía MOPT

Advertencia para conductores y viajeros

Debido a que este fin de semana coincide con el regreso de vacacionistas de Guanacaste por la conmemoración de la Anexión del Partido de Nicoya, se solicita extrema precaución en las rutas General Cañas (Ruta 1), Ruta 27 (Caldera), Ruta 3 (El Aguacate) y Ruta 18 (Tempisque).

Asimismo, se hace un llamado a la prudencia para quienes transiten por zonas con alta nubosidad o lluvia, como el Cerro de la Muerte (Ruta 2) y el Zurquí (Ruta 32).

Rutas alternas recomendadas

Para evitar la saturación de la autopista Florencio del Castillo, las autoridades sugieren las siguientes vías:

Todo tipo de vehículo: Ruta 218 por San José – Ipís – Vista del Mar – Rancho Redondo. Vehículos livianos únicamente: Ruta 212 por San José – Patarrá – Coris – Parque Industrial de La Lima.

Se recomienda a los romeros hacerse visibles durante el trayecto y a los conductores estar atentos a la presencia masiva de peatones en las vías nacionales.