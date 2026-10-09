Operativo Portus: OIJ realiza 80 allanamientos por robo de combustible

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Un total de 80 allanamientos se realizan como parte del operativo Portus, una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que busca desarticular una estructura presuntamente vinculada con el robo de combustible, homicidios y otras actividades delictivas.

El despliegue se desarrolla en sectores de Heredia, Upala, Puntarenas, Desamparados y Siquirres, entre otros puntos. En el operativo participan cerca de 1.200 funcionarios, incluidos 1.100 agentes del OIJ, 85 jueces y 90 fiscales.

Foto: Sergio Espinoza.

La investigación inició en 2024 y permitió relacionar a la organización con robos de contenedores que transportaban mariscos en zonas como Liberia, Puntarenas, San Ramón y Limón. El perjuicio económico estimado por estos hechos ronda el millón y medio de dólares.

Foto: Sergio Espinoza.

Además, las autoridades investigan cinco eventos relacionados con el robo de combustible mediante tomas ilegales en Alajuela y Siquirres. Según las estimaciones, se habrían sustraído aproximadamente 654.000 litros, con un valor cercano a los ₡400 millones.

La estructura también figura en investigaciones por dos homicidios: el ocurrido el 27 de diciembre de 2025 en Limón, en el que murió una mujer de apellido Araus, y otro registrado el 2 de agosto de 2026 en Liverpool de Limón, donde murió un hombre de apellido Morris.

Foto: Sergio Espinoza.

A estos hechos se suman sospechas de narcomenudeo de marihuana y cocaína. Durante la investigación, las autoridades decomisaron alrededor de 100 kilos de cocaína y cantidades de marihuana.

Foto: Sergio Espinoza.

Los sospechosos también son investigados por presunta legitimación de capitales y asociación ilícita. El operativo busca recopilar pruebas y determinar la participación de los involucrados en cada uno de los hechos investigados.