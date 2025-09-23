El operativo que mantiene Fuerza Pública para controlar la minería ilegal en Crucitas cuesta aproximadamente $1 millón mensuales, según confirmaron autoridades de Seguridad Pública al Concejo Municipal de San Carlos.

Durante la sesión, se informó que 140 oficiales vigilan la zona de forma permanente.

“Es un costo importante para nosotros y para el Estado, de aproximadamente $1 millón al mes mantener esa operación en el sector de Crucitas”, indicó Erick Lacayo, viceministro de Seguridad Pública.

A pesar de los esfuerzos por contener la actividad de los coligalleros, continúan los incidentes con personas detenidas, decomisos de equipos, ataques a oficiales e incluso fallecimientos dentro de túneles.

Lacayo señaló que existen indicios de estructuras vinculadas al crimen organizado operando en la extracción ilegal de oro, las cuales están siendo investigadas. Esta información fue ratificada por el ministro de Seguridad, Mario Zamora.

Por su parte, el comandante de la Fuerza Pública, Junier Villalta Rubí, informó que han identificado 10 instalaciones tipo cuartería donde se albergan coligalleros dedicados a la minería ilegal.

“Hemos identificado alrededor de 10 cuarterías, y cada una puede alojar hasta 100 coligalleros. Estas han sido intervenidas frecuentemente por las autoridades, y ya hay procesos de destrucción en tres de ellas”, explicó.

Villalta agregó que están en proceso de conseguir maquinaria para ejecutar los derribos, aunque semanas atrás Zamora indicó que se requiere de autorización.

Solo en lo que va del 2025, las autoridades han realizado 500 aprehensiones de personas involucradas en actividades de minería ilegal en Crucitas.

Las autoridades consideran que un paso clave en la lucha contra esta actividad sería la implementación de videovigilancia, lo que permitiría ampliar el control territorial y actuar en tiempo real.

Ante cuestionamientos de los representantes municipales sobre la falta de una declaratoria de emergencia, Zamora respondió que esta medida no resolvería el problema a corto plazo, como algunos sectores lo plantean.

Dinamitar túneles

Mario Zamora indicó a las autoridades municipales que una de las soluciones para combatir a los coligalleros sería dinamitar los túneles profundos, que ya tienen contacto con la “veta madre” de la mina.

“Tenemos una problemática muy seria donde no hemos tenido la autorización legal para detonar los túneles. Tenemos una Unidad de Explosivos que podría evitar por lo menos la minería semi industrial que se hace a través de túneles”, dijo.

El jerarca de Seguridad indicó que no han podido concretar la colocación de explosivos porque no tienen la autorización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

Derribar cuarterías

Villalta y Zamora detallaron que ya conocen la base de operaciones de los coligalleros, por lo cual es vital el derribo de las guarderías.

“Son esas cuarterías que han se han identificado en nuestro trabajo de campo y que estamos urgidos para que las autoridades nos permitan derrumbar esas estructuras”, explicó Zamora.

El ministro señala que como están ubicadas en propiedad privada requieren de un permiso de un juez para poder ejecutar la demolición.

Penas duras a coligalleros

Las autoridades policiales cuestionaron que después de tantos años de la problemática no se haya planteado la posibilidad de endurecer las penas de cárcel para los coligalleros detenidos en actividades ilícitas.

“A nadie se le ocurrió aumentar las penas de los coligalleros. ¿Cómo es esto posible? Pero, hoy después de 10 años están todos sorprendidos, definitivamente el tema de las penas debe ser analizado, las penas son risibles e insignificantes”.

El jerarca de Seguridad lamentó que hay parte de la comunidad de Cutris de San Carlos que colabora (hospedaje y alimentación) con los coligalleros y afianza las actividades ilegales en la zona.

Mario Zamora Ministro de Seguridad “No resolvemos el tema con una declaratoria de emergencia, no es una varita mágica que si se aprueba en una semana todo está listo. Esto no se va a solucionar de la noche a la mañana, tenemos 10 años de estar en esta problemática”.