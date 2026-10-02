Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Un operativo Fuerza Élite se realizó este viernes en los cantones de Guápiles y Guácimo de Limón, con el objetivo de detectar armas de fuego, armas blancas, drogas y personas u objetivos de persecución penal.

De acuerdo con las autoridades, realizaron consultas a 720 personas, efectuaron 26 visitas de verificación en establecimientos comerciales, revisaron 209 motocicletas y 348 vehículos, de los cuales decomisaron cuatro motos y dos placas.

Además, capturaron a una persona por orden penal y cinco más quedaron aprehendidas en flagrancia.

Los oficiales también decomisaron una pistola, un arma menos letal y una arbaleta.

El Operativo Fuerza Élite tuvo la participación y apoyo de las distintas policías del Ministerio de Seguridad Pública, así como de la Policía de Tránsito, la Dirección General de Migración y Extranjería y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

Las autoridades mantienen este tipo de acciones operativas de manera articulada, con el propósito de reforzar la seguridad y realizar controles preventivos y de verificación en diferentes sectores del país.