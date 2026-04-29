Operativo en Zarcero deja un detenido por venta de droga “express”

Un hombre de nacionalidad nicaragüense, de apellido Medina y de 36 años, fue detenido la mañana de este miércoles tras un allanamiento por presunta venta de drogas en el sector de Palmira de Zarcero.

Foto: OIJ.

El operativo se realizó alrededor de las 6:00 a.m. en unas cuarterías ubicadas a unos 200 metros al oeste de la plaza de la comunidad. La acción fue ejecutada de manera conjunta por oficiales de la Fuerza Pública de Zarcero y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Ramón.

Detenido tras el operativo en la zona. Foto: cortesía corresponsal Mariluz Rojas.

Según el informe preliminar, la intervención es resultado de aproximadamente 2 meses de labores de investigación, que permitieron identificar al sospechoso como presunto responsable de la comercialización de sustancias ilícitas en la zona.

Foto: cortesía corresponsal Mariluz Rojas.

Las autoridades indicaron que el hombre tenía varios meses de operar y, al parecer, utilizaba a terceros para distribuir la droga mediante la modalidad express, una práctica que facilita entregas rápidas a consumidores.

Foto: cortesía corresponsal Mariluz Rojas.

Durante el allanamiento, los agentes lograron decomisar dosis de aparente marihuana, así como más de un millón de colones en efectivo, dinero que se presume sería producto de la actividad ilícita.

Foto: cortesía corresponsal Mariluz Rojas.

El detenido fue remitido al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

Foto: OIJ.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.