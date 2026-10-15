Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La desaparición de 10 personas originó un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Guácimo y Pococí.

Las autoridades judiciales confirmaron que realizan la movilización dentro de una propiedad con varios agentes y la unidad canina, tras las sospechas de que podrían estar enterrados.

Ante esto, las autoridades llevaron perros en la búsqueda de personas, los cuales están realizando rastreos dentro de la propiedad.

La propiedad está ubicada en el sector de Carambola, donde también se allanaron siete viviendas como parte del operativo.

El OIJ indicó que el operativo está en desarrollo y se instó a la ciudadanía a que, si tenía información, la hiciera llegar a las autoridades.