La Fuerza Pública, en conjunto con la Policía de Control de Drogas (PCD), Policía Municipal de San José y otras autoridades, ejecutaron un nuevo operativo de seguridad en Pavas, San José.

Fotografías de los cuerpos policiales evidencian los primeros decomisos donde se muestran armas de fuego y motocicletas.

Las imágenes compartidas evidencian la gran cantidad de personas requisadas y los oficiales en calle.

En el despliegue policial tuvo como objetivo decomisar drogas, armas, investigar vehículos, detener personas con órdenes de captura.

“Intervenimos de manera simultánea 12 puntos de interés policial en Pavas. Policía Municipal, Fuerza Pública, OIJ juntos en una sola fuerza, sometiendo a la criminalidad y llevando orden y seguridad a las comunidades josefinas”, mencionó en redes Marcelo Solano, director de Policía Municipal de San José.

