Operativo en Limón: Decomisan armas y droga en vehículo

Tras un operativo en carretera, oficiales de la Fuerza Pública decomisaron armas y droga en un vehículo la noche de este lunes en barrio Mascota en Limón.

De acuerdo con las autoridades, el operativo se realizaba a 100 metros Oeste del cementerio de Guácimo.

Los hechos ocurrieron cuando oficiales le hicieron una señal de alto al conductor del vehículo y, tras la revisión exhaustiva del carro, ubicaron dos armas tipo escopeta en un lugar poco visible; así mismo encontraron dosis de droga.

Ambos ocupantes quedaron detenidos y la escena se encuentra en custodia en espera de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el decomiso.

Con información del corresponsal de la zona.