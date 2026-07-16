Operativo en La Carpio: 2 detenidos y un arma de fuego decomisada

Oficiales de la Fuerza Pública, Dirección de Operaciones, Unidad Especial de Apoyo (UEA), Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Policía Municipal de San José mantienen un operativo esta noche en La Carpio, La Uruca, San José, que hasta el momento ha dejado dos detenidos y un arma decomisada.

De acuerdo con las autoridades, al ingresar al sitio dieron seguimiento a un hombre que intentó huir al tener una orden de captura por violencia doméstica, conducción temeraria.

Por su parte, detallaron sobre el decomiso de un arma de fuego con cuatro municiones y una mujer detenida cuando amenazaba con el arma a otra persona.

En esa instancia, los oficiales capturaron a una segunda persona por resistencia a la autoridad.

De momento, continúan con la intervención en el lugar.

Foto: MSP

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