Operativo en el sur de San José: decomisan arma AR15 y más de mil dosis de drogas

Tras los constantes operativos en distintos cantones ubicados al sur de San José, el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) decomisó un arma AR-15 y más de mil dosis de distintas drogas.

La intervención policial fue realizada el domingo en el barrio Novedades, en San Juan de Dios, donde varias personas corrieron al notar la presencia de la Policía.

Según las autoridades, uno de ellos subió a un techo de una vivienda y, en la huida, se le cayó un maletín que andaba y cayó a un lote baldío; a pesar de que los oficiales le dieron seguimiento, el sujeto logró escapar.

Dentro del maletín, ubicaron un arma larga tipo AR-15, gran cantidad de drogas y dinero en efectivo.

En otra acción ejecutada en la comunidad de Torremolinos, en Calle Fallas de Desamparados, en una zona conocida donde se venden y consumen sustancias ilícitas, investigaron a varias personas que se encontraban en el sitio; sin embargo, ninguna mantenía causas judiciales.

Posteriormente, los oficiales realizaron una inspección del lugar y hallaron un bulto con una importante cantidad de drogas y dinero en efectivo.

Producto de las dos operaciones realizadas, el GAO decomisó lo siguiente:

• Una carabina AR-15 y 38 municiones calibre 5.56.

• 999 dosis de crack.

• 80 envoltorios con marihuana.

• 34 dosis de cocaína.

• Una dosis de aparente éxtasis.

• 951.425 colones en efectivo.

Todo lo decomisado fue puesto a la orden de la Fiscalía de Desamparados.