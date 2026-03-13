Un operativo en la zona de Crucitas dejó como resultado la detención de 16 nicaragüenses en condición migratoria irregular, quienes se encontraban dentro de cuarterías clandestinas, informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) la noche de este viernes.

El operativo se desarrolló con la participación de la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, la Policía Profesional de Migración y Extranjería y el Ministerio de Salud.

La institución señaló que estas personas utilizan esos inmuebles como centros de operaciones para almacenar equipos y materiales, y posteriormente incursionar en áreas de extracción minera.

Lea además: Brutal homicidio: 5 sujetos entran a vivienda y disparan contra víctima

Las autoridades decomisaron herramientas utilizadas para la minería ilegal, cigarrillos, radios de comunicación y dinero en efectivo de origen incierto, tanto en moneda nacional como nicaragüense.

En total, los oreros mantenían en su poder un millón de colones y 59.000 córdobas (equivalentes a unos ¢756.000), dinero que fue incautado por las autoridades.