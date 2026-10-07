Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Al menos 2 millones de unidades de mercancía fueron decomisadas durante un operativo contra el contrabando realizado en un complejo de bodegas y viviendas ubicado en San Joaquín de Flores, Heredia, donde las autoridades también encontraron cigarrillos, desodorantes, medicamentos, calzado, licores y otros productos.

El operativo se inició la semana anterior a partir de información proporcionada por ciudadanos. Según las autoridades, la mercancía habría ingresado al país sin el pago de los impuestos correspondientes y sin los permisos requeridos para su comercialización.

“Hasta el inicio de esta semana, registramos 2 millones de unidades de mercancía decomisadas, más de 3 millones de documentos, 7 millones en dinero en efectivo. Vamos a seguir este compromiso con nuestro país. Esto no es un caso aislado, y los números hablan por sí solos”, afirmó Katherine Tenorio, directora de la Policía de Control Fiscal.

El operativo, sin embargo, permanece inconcluso. Hacienda indicó que todavía faltan por allanar más de dos bodegas, una vivienda y varios camiones, debido a que no ha sido posible continuar con las diligencias judiciales.

“No hemos podido terminar el allanamiento que iniciamos el jueves, porque el Poder Judicial no ha podido localizar un juez que pueda conocer una apelación y poder continuar con el allanamiento”, explicó Víctor Carvajal, viceministro de Hacienda.

Carvajal señaló que, mientras se resuelve la situación, permanecen oficiales desplegados para custodiar la evidencia localizada durante el operativo.

“Entonces ahí es donde a uno le duele, porque nosotros trabajamos arduamente, los equipos están sumamente comprometidos en poder atender todo este flagelo, pero no es posible que hoy, casi una semana después, no hayamos podido finalizar el allanamiento”, agregó.

Por su parte, Fernández pidió al Poder Judicial que resolviera la situación para permitir la continuidad de las diligencias.

En lo que va de enero a setiembre, sin contabilizar este último operativo, la Policía de Control Fiscal había decomisado 49,5 millones de artículos, un aumento del 46,3% respecto al mismo periodo de 2025.