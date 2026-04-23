El operativo simultáneo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con la Fiscalía y cuerpos policiales, permitió la detención de 5 sospechosos vinculados con el homicidio de un hombre ocurrido a finales del 2025 en San Carlos.

Las acciones se desarrollaron desde las 4:00 a. m. de este jueves mediante 5 allanamientos en distintos puntos del país: 2 en San Carlos, específicamente en Santa Rosa de La Palmera y Corazón de Jesús de La Tesalia, así como 2 en Alajuela y uno más en San José.

Operativo en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

El caso corresponde al asesinato de Agustín Alonso Carvajal Benavides, de 34 años, ingeniero en informática y CEO de la empresa Starticket, una plataforma dedicada a la venta de entradas para eventos. El hombre fue hallado sin vida el 29 de diciembre de 2025 en una vivienda ubicada en Garabito de Aguas Zarcas, donde se hospedaba ocasionalmente.

Foto: redes sociales.

De acuerdo con el informe judicial, la víctima presentaba múltiples impactos de bala. Fue su madre quien lo encontró dentro de la vivienda.

Según las investigaciones, además del homicidio, los sospechosos habrían sustraído un vehículo tipo Range Rover, valorado en aproximadamente ₡80 millones, así como tarjetas bancarias del fallecido, que posteriormente fueron utilizadas para realizar compras en distintos comercios de Alajuela y San José.

Operativo en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Las autoridades manejan como principal hipótesis que el crimen estaría relacionado con una presunta deuda económica. En apariencia, los implicados habrían llegado con la intención de apoderarse del vehículo como forma de pago, sin embargo, la situación habría escalado hasta terminar en el asesinato.

Operativo en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Durante los allanamientos, los agentes lograron la captura de varios sospechosos. Entre ellos figuran sujetos de apellidos Sánchez, detenido en Santa Rosa de La Palmera; Álvarez, en La Tesalia; Orozco, de nacionalidad nicaragüense, señalado como quien habría utilizado las tarjetas bancarias; y Solano, quien es considerado el supuesto autor intelectual del crimen y en cuyo poder se encontraba el vehículo robado.

Operativo en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Además, las autoridades identificaron a un menor de 17 años como sospechoso de haber ejecutado los disparos. En el caso también figura un hombre de apellido Quirós, quien permanece en fuga y sería el conductor del vehículo utilizado para movilizar a los implicados.

Operativo en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Como parte de las diligencias, el OIJ logró recuperar el vehículo sustraído, así como decomisar una motocicleta en La Tesalia, la cual en apariencia habría sido utilizada el día de los hechos.

Operativo en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Todos los detenidos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica mientras continúa la investigación del caso por parte de las autoridades.

Operativo en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.