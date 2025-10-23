La Cruz Roja Costarricense confirmó la finalización del operativo de rescate de 6 personas (3 adultos y 3 menores, incluido un bebé de 8 meses) que cayeron con su vehículo a un río en Juan Viñas, Cartago.

El vocero de la institución, Ricardo Arias, detalló que el trabajo inició alrededor de las 5:00 p.m. y se extendió por más de 5 horas, con la participación de más de 20 socorristas, 9 unidades de emergencia, y el apoyo del Cuerpo de Bomberos, Fuerza Pública y otras instituciones.

Gracias a las labores coordinadas y al uso de equipo especializado de cuerdas, todos los ocupantes del vehículo fueron rescatados con vida y trasladados en condición crítica al Hospital de Turrialba.

“La Cruz Roja Costarricense agradece el valor de nuestros cruzrojistas y de todas las personas que colaboraron en este operativo con éxito, donde la Benemérita respondió oportunamente para atender este caso”, indicó Arias.

El incidente movilizó a cuerpos de emergencia durante varias horas en condiciones complejas, pero concluyó sin víctimas mortales.