La Cruz Roja Costarricense realiza una operación de búsqueda este jueves en el Parque Nacional Tapantí, en Cartago.

Se trata de 2 personas adultas, un hombre y una mujer, que fueron reportadas como desaparecidas desde la noche del miércoles.

Ambos ingresaron caminando al parque y lograron comunicarse con el 9-1-1 al llegar.

Desde las 7:28 p.m. del miércoles, la Cruz Roja movilizó recursos al sitio para iniciar las labores de rescate.

Actualmente, más de 15 cruzrojistas se encuentran trabajando en la zona para dar con el paradero de los desaparecidos.

Noticia en desarrollo.