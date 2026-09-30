Operativo contra “cadenazos” deja 40 detenidos

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Mediante una estrategia de seguridad en el centro de San José para combatir a personas vinculadas con hurtos y robos, la Fuerza Pública ha detenido a 40 personas vinculadas con el modo de operar conocido como “cadenazo”.

Dicho método consiste en arrebatar de forma violenta artículos como bolsos, collares, celulares, entre otras pertenencias, a personas que transitan por la vía pública.

Durante la mañana de este miércoles, agentes del DIAC observaron en el centro de San José a un hombre de apellido González, quien caminaba de manera sospechosa por la vía pública. Al abordarlo, le ubicaron un bolso que, según manifestó el sospechoso, lo hurtó de un establecimiento comercial.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto fue trasladado a celdas para su identificación y toma de huellas. Además, se trata de una persona conocida en la zona y registra antecedentes desde 2022 por causas relacionadas con desobediencia, incumplimiento de medidas de protección y robo agravado, este último tramitado ante el Tribunal Penal de Flagrancia en mayo de 2025.

Video: MSP

La Fuerza Pública mantiene estos operativos de manera constante y refuerza el trabajo de inteligencia del DIAC, con el objetivo de identificar, ubicar y detener a quienes se dedican a cometer delitos en el centro de la capital, así como brindar mayor seguridad a quienes transitan y trabajan diariamente en esta zona.

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