Tras la aprobación, semanas atrás, del refrendo que autoriza el uso y explotación del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de la red 5G, Diario Extra confirmó con el Ministerio de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) que todas las operadoras oferentes cumplieron con el pago correspondiente, cuyo plazo venció el pasado 21 de agosto.

“Las empresas realizaron el pago dentro del plazo conferido para su cumplimiento”, indicó la cartera.

Con el requisito cumplido, las compañías que obtuvieron concesión ya cuentan con luz verde para iniciar el despliegue de la red de quinta generación en el país en cualquier momento.

Las compañías son las operadoras Claro y Liberty, que prevén instalar al menos 1.552 torres de transmisión, cada una, en todo el país.

A ellas se suman las cooperativas regionales: Coopelesca, que dará cobertura en 5 cantones; Ring Centrales, con presencia en 11; Coopeguanacaste, en 7 cantones; y Coopesantos, que operará en 8 territorios, según constata el refrendo aprobado por la Contraloría General de la República (CGR).

A partir de ahora, el inicio del servicio dependerá de cada empresa.

El Micitt señaló que es relativo y que no hay un banderazo de salida parta dar despliegue.

Asimismo, la cobertura inicial abarcará distintas regiones del territorio nacional, con presencia confirmada en San José, Cartago, Guanacaste y Alajuela, entre otras zonas.

Fiscalización

El viceministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Orlando Vega, subrayó que se implementarán mecanismos de fiscalización para dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por las operadoras.

“Las obligaciones contractuales son verificadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

En caso de incumplimiento, se comunica lo correspondiente al Poder Ejecutivo a fin de proceder con la resolución contractual y la eventual ejecución de garantías o aplicación de cláusulas penales, conforme corresponda”, detalló.

De acuerdo con el pliego de condiciones, en caso de que un adjudicatario no cumpliera con el pago del monto adjudicado, el Estado como Administración Concedente estaría facultado para declarar la resolución contractual, ejecutar la garantía de cumplimiento y, eventualmente, readjudicar la concesión, según lo establece la cláusula 75.2.

Montos cancelados

• Claro: $16.259.970 (más de ¢8.200 millones).

• Liberty: $16.259.970 (más de ¢8.200 millones).

• Ring Centrales: $152.243 (aproximadamente más de ¢77 millones).

• Coopeguanacaste: $335.604 (más de ¢170 millones).

• Coopesantos: $570.915 (más de ¢289 millones).

• Coopelesca: $394.151 (más de ¢199 millones).